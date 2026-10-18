"Катастрофа на наших улицах". Макрон выступил с обращением к французам

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил массовые беспорядки в стране, призвал обеспечить безопасность городов и потребовал полной прозрачности в оценке действий правоохранительных органов. Об этом сообщает телеканал BFMTV.



"Ничто не может оправдать их действия. Все мы вечером чувствуем гнев и стыд, глядя на катастрофу на наших улицах", - заявил Макрон в телеобращении.



При этом французский лидер выразил уверенность, что силы безопасности сделали все возможное, но потребовал разъяснить, какая тактика применялась полицией во время событий 17 октября. Он поручил префектам совместно с мэрами принять меры для защиты городов, общественных зданий и предприятий, в том числе при необходимости запрещать отдельные собрания.



Французский лидер сказал, что в преддверии президентских выборов, которые состоятся через шесть месяцев, "дебаты должны вестись с участием политических партий, а не посредством уличного насилия".



Выступление вызвало критику со стороны представителей оппозиции. Лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что правительство больше не может предложить французам ничего и не способно защитить граждан. Лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель раскритиковал президента за отсутствие ответов на проблему высокой стоимости жизни. Основатель левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон предупредил, что ситуация может выйти из-под контроля, если власти продолжат выжидать.



Массовые протесты против роста стоимости жизни прошли во Франции 17 октября. По данным МВД страны, в акциях участвовали около 550 тыс. человек, в том числе 110 тыс. в Париже. Организаторы оценили число участников в 800 тыс. Демонстрации сопровождались погромами, поджогами и разграблением магазинов в Париже и других городах. Правоохранители задержали более 2 тыс. участников несогласованных манифестаций.-0-