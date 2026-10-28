28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посредники из Катара представили Ирану новое соглашение, которое направлено на деэскалацию конфликта в регионе. Об этом пишет газета Arab News со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров.
Предложение было представлено Тегерану 25 октября на фоне опасений, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может возобновить атаки на Иран на этой неделе, указал источник.
Иран изучает это предложение, и ожидается, что даст свой ответ на него к концу недели.
Как сообщает ТАСС, проект соглашения устанавливает семидневный план по шагам, которые стороны должны предпринять для "укрепления доверия". Также план предполагает участие нескольких стран в качестве гарантов.-0-
В мире
28 октября 2026, 12:20
Катарские посредники представили Ирану новое соглашение о прекращении войны
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