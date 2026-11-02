2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Катарские посредники отправились в Тегеран для проведения переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи о возможной сделке с США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Стороны обсуждают проект соглашения между Вашингтоном и Тегераном, переговоры по которому ведутся на протяжении последних восьми дней.
Ранее агентство информировало, что иранская делегация 1 ноября покинула Доху, где проходили консультации по урегулированию конфликта. Как отмечал источник Reuters, участники переговоров изучали проект соглашения для подготовки отзывов, при этом допускалась возможность проведения дополнительных встреч.-0-
В мире
02 ноября 2026, 23:03
Катарские посредники направились в Иран для обсуждения сделки с США
Фото report.az
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