Канцлер Германии признал наличие проблем в экономике страны





"Мы должны обновить экономические, социально-политические и общественные основы нашей страны так, чтобы они оставались надежными и в последующие десятилетия. И на это не влияют никакие результаты выборов. Именно сейчас это утверждение верно как никогда. Потому что наша экономика находится под давлением", - сказал Мерц.





Также канцлер признал, что многие жители страны страдают от выросших цен, а системы социального обеспечения столкнулись с колоссальными вызовами. "Поэтому нам необходимы реформы. И эти реформы нужны нам не когда-нибудь потом, эти реформы нужны нам прямо сейчас", - подчеркнул он.





"Германия должна оставаться индустриальной державой. Нам нужно производственное присутствие в Германии. Только это создает устойчивые и хорошие рабочие места на долгосрочную перспективу", - констатировал Мерц.





По словам канцлера, первоочередными мерами вывода ФРГ из кризиса должно стать обеспечение бизнеса конкурентоспособными ценами на энергоносители, ускорение административных процедур и сокращение избыточной бюрократии. Он пояснил, что перед Кабинетом министров стоят "сложные задачи" в сферах пенсионного обеспечения, здравоохранения и социального ухода.-0-

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости немедленной реализации инициированных в стране реформ, подчеркнув, что экономика страны остро нуждается в переменах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его заявление во время выступления на съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Мюнхене.