8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат в президенты на выборах 2027 года от левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон намерен вывести республику из НАТО в случае победы. Об этом передает ТАСС.



"Франции нечего делать в НАТО и в американских войнах", - заявил он, представляя свою предвыборную программу на крупном митинге в парижском пригороде Ле-Бурже. Кандидат от левых пообещал также, что в период его полномочий Париж будет активно участвовать в переговорах о сокращении вооружений, прежде всего ядерных. Эти заявления Меланшона вызвали аплодисменты аудитории.



Согласно социологическим опросам, Меланшон и кандидат от правого "Национального объединения" Марин Ле Пен станут наиболее вероятными участниками заключительного, второго тура выборов, который пройдет 2 мая 2027 года. Ле Пен неоднократно требовала выхода Франции из объединенного военного командования Североатлантического альянса.-0-

