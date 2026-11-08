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Кандидат в президенты Франции заявил о намерении вывести страну из НАТО в случае победы на выборах 

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
08 ноября 2026, 00:30

Кандидат в президенты Франции заявил о намерении вывести страну из НАТО в случае победы на выборах 

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости
Фото РИА Новости
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат в президенты на выборах 2027 года от левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон намерен вывести республику из НАТО в случае победы. Об этом передает ТАСС.

"Франции нечего делать в НАТО и в американских войнах", - заявил он, представляя свою предвыборную программу на крупном митинге в парижском пригороде Ле-Бурже. Кандидат от левых пообещал также, что в период его полномочий Париж будет активно участвовать в переговорах о сокращении вооружений, прежде всего ядерных. Эти заявления Меланшона вызвали аплодисменты аудитории.

Согласно социологическим опросам, Меланшон и кандидат от правого "Национального объединения" Марин Ле Пен станут наиболее вероятными участниками заключительного, второго тура выборов, который пройдет 2 мая 2027 года. Ле Пен неоднократно требовала выхода Франции из объединенного военного командования Североатлантического альянса.-0- 
 
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