25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион по дзюдо и кандидат в президенты Франции Тедди Ринер высказался против отправки французских военнослужащих в Украину, назвав конфликт "не нашей войной". Об этом передает РИА Новости.
"Мы отправляем военных в Украину, даже не ставя (граждан. - Прим. БЕЛТА) в известность. Это не сулит ничего хорошего… Я не понимаю, зачем мы отправляем военных в Украину, ведь это не наша война", - сказал Ринер в кулуарах конгресса Ассоциации мэров Франции (AMF). Видео с его словами выложил журналист Поль Ларрутюру.
Ринер также отметил, что хотел бы стать президентом, который положит конец конфликту в Украине.-0-
В мире
25 ноября 2026, 23:19
Кандидат в президенты Франции выступил против отправки французских военнослужащих в Украину
Фото Reuters
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