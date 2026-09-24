24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер партии "Вставай, Франция", кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года Николя Дюпон-Эньян заявил о несправедливости дальнейшей помощи Украине на фоне роста цен на топливо во Франции. Об этом он написал в социальной сети Х.
"Для автомобилистов, аграриев и пенсионеров кассы пусты. Но деньги текут рекой для Зеленского и фон дер Ляйен. Хватит", - говорится в сообщении.
Политик считает, что снижение налогов могло бы позволить уменьшить стоимость горючего, а средства, направляемые на внешние программы, следует в большей степени использовать для решения внутренних экономических проблем.
Очередные президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля 2027 года. В случае необходимости 2 мая 2027 года состоится второй тур. Президент Франции Эммануэль Макрон (партия "Ренессанс") по истечении своего второго срока не сможет в 2027 году баллотироваться из-за ограничений, предусмотренных в законодательстве страны.-0-
В мире
24 сентября 2026, 17:37
Кандидат в президенты Франции выступил против дальнейшей помощи Украине
Николя Дюпон-Эньян. Фото из архива ТАСС
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