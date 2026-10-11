11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер партии "Вставай, Франция", кандидат в президенты на выборах-2027 Николя Дюпон-Эньян сравнил протесты учащихся с началом городских беспорядков и гражданской войной. Такое заявление французский политик сделал в эфире телеканала CNews, сообщает ТАСС.
"Это уже не движение лицеистов. Это начало городских беспорядков и гражданской войны. Поэтому совершенно очевидно, что сейчас ситуация драматическая", - убежден Николя Дюпон-Эньян. По его словам, разгореться этому пожару позволило французское правительство, которое не осознало масштабов происходящего, недовольства учащихся.
Начались акции протеста старшеклассников в конце сентября в регионе Иль-де-Франс. Довольно быстро они переросли в беспорядки и охватили всю Францию. В некоторых городах страны происходят серьезные столкновения между протестующими и полицейскими. С начала протестов жандармы и полицейские провели более 6,6 тыс. задержаний, в 90% случаев задержанными были несовершеннолетние.-0-
В мире
11 октября 2026, 16:23
Кандидат в президенты Франции сравнил ситуацию с протестами учащихся с гражданской войной
Фото Reuters
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