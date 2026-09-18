Кандидат в президенты Франции предложил создать "Соединенные Штаты Европы"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат в президенты Франции Габриэль Атталь (партия "Ренессанс") предложил реформировать Европейский союз и создать "Соединенные Штаты Европы". Об этом пишет издание Politico.



"Я не хочу, чтобы мое поколение стало свидетелем превращения Европы в 51-й штат США", - указал он.



Для повышения конкурентоспособности по отношению к США и Китаю Атталь предложил внедрить концепцию "двухскоростной Европы", позволяющую странам-единомышленникам быстрее объединять свои экономики, нормативно-правовые документы, а также трудовые ресурсы и капиталы. Произойти это может, по его мнению, посредством нового специального договора, который должен быть одобрен гражданами на референдуме. Помимо прочего Атталь выступил за устранение внутриблоковых торговых барьеров и поощрение слияний в масштабах всего блока, особенно в телекоммуникационной и финансовой отраслях.



При этом он не уточнил, какие именно государства из нынешнего состава Евросоюза должны войти в "Соединенные Штаты Европы".



Кроме того, Атталь раскритиковал председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, обвинив ее в игнорировании проблем блока в недавней речи о положении дел в Евросоюзе. Также он подверг критике торговое соглашение, заключенное фон дер Ляйен с США.



Очередные президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля 2027 года. В случае необходимости 2 мая 2026 года состоится второй тур. Президент Франции Эммануэль Макрон (партия "Ренессанс") по истечении своего второго срока не сможет в 2027 году баллотироваться из-за ограничений, предусмотренных в законодательстве страны.-0-