6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат в президенты на выборах 2027 года от партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон в своей предвыборной программе предложил стране выйти из НАТО. Об этом сообщает европейское издание Politico.
"Немедленно выйти из объединенного командования НАТО, а затем, поэтапно, из самой организации. Также предлагаю отказаться от оборонных расходов в размере 5% ВВП", - говорится в его официальной предвыборной программе.
Однако, как отмечается в документе, Франция при Меланшоне по-прежнему будет оказывать помощь странам Европейского союза в соответствии с договорами ЕС.
Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года. В случае если в этот день ни один из кандидатов на пост главы государства не наберет более 50% голосов, то два кандидата, получившие максимальную поддержку избирателей, примут участие во втором туре 2 мая 2027 года.-0-
В мире
06 ноября 2026, 18:06
Кандидат в президенты Франции Меланшон предложил стране выйти из НАТО
Фото Unsplash
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