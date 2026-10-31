



По информации издания, Илияна Йотова, занимающая пост временного президента после отставки Румена Радева, призвала Болгарию играть сильную роль в качестве дипломатического канала. Она отметила, что всем европейским лидерам следует позвонить президенту России Владимиру Путину. "Было бы гораздо эффективнее, если бы эти дипломатические каналы с Россией были открыты от имени всего ЕС", - приводит издание ее слова.





Во втором туре выборов 1 ноября Илияна Йотова соперничает с либеральным кандидатом Андреем Гюровым, бывшим руководителем Центробанка. Он в свою очередь заявил газете, что Болгария не может оставаться в стороне на фоне роста напряженности в Черном море, и призвал твердо держаться союзников.





Заявления Илияны Йотовой прозвучали на фоне телефонного разговора президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с президентом России Владимиром Путиным 27 октября. Обсуждение произошло по просьбе финской и норвежской сторон. В ходе беседы был проведен обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса. Собеседники приветствовали договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США.





Глава МИД России Сергей Лавров 30 октября на пресс-конференции по итогам первого дня совещания министров иностранных дел Группы двадцати (СМИД G20) в Атланте отметил, что европейцы пытаются втиснуться в украинское урегулирование и вопрос в том, что они могут реально внести в качестве добавленной стоимости. При этом Сергей Лавров заявил, что нельзя не учитывать репутацию европейцев как гарантов, напомнив о срыве Минских соглашений и договоренностей февраля 2014 года между в то время украинским президентом Виктором Януковичем и оппозицией.-0-

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат в президенты Болгарии Илияна Йотова на заключительном этапе предвыборной кампании заявила о необходимости сделать страну дипломатическим каналом в диалоге с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times (FT).