Кандидат от ХДС признал поражение своей партии на выборах в Саксонии-Анхальт

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Саксонии-Анхальт, кандидат от Христианско-демократического союза на земельных выборах Свен Шульце признал поражение своей партии и поздравил конкурента от "Альтернативы для Германии" (АдГ) Ульриха Зигмунда. Об этом информирует ТАСС.



"Для нас это поражение", - сказал Шульце в эфире телеканала ARD. "Прежде всего я хотел бы поздравить победителя", - добавил он.



Согласно опубликованным после закрытия избирательных участков данным экзитполов, АдГ уверенно побеждает на выборах в ландтаг (парламент) земли Саксония-Анхальт. По прогнозу телеканала ARD, "Альтернатива для Германии" получает 44,5% голосов. Отмечается, что это ее лучший результат за всю историю выборов в земельные палаты. Христианско-демократический союз канцлера значительно отстает и имеет исторически низкий рейтинг в 18,5% голосов. Левая партия набирает 9,5% голосов. За ней следуют "Зеленые" с 9% голосов, опережая СДПГ, которую поддержали только 8% избирателей.-0-