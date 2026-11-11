Канарские острова столкнулись с резким наплывом мигрантов

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 6 тыс. мигрантов прибыли на Канарские острова за первые десять дней ноября. Об этом сообщает газета Le Monde.



Наиболее сложная ситуация сложилась на острове Эль-Йерро, население которого составляет около 12 тыс. человек. Местные власти обратились за помощью к центральному правительству Испании, поскольку имеющихся ресурсов недостаточно для размещения и обеспечения прибывающих мигрантов.



Как отмечает Le Monde, после усиления пограничного контроля на севере Марокко миграционные потоки сместились южнее. Одним из основных направлений стали Канарские острова.



В конце июля десятки тысяч мигрантов добрались до Сеуты, испанского автономного города, преодолевая волнолом на границе с Марокко. По оценкам властей, в город могли проникнуть до 80 тыс. человек. Большинство из них впоследствии были возвращены в Марокко.-0-