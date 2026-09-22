Канадская провинция подала в суд на OpenAI из-за ее роли в массовой стрельбе

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти канадской провинции Британская Колумбия подали в федеральный суд Сан-Франциско на компанию OpenAI, которая разработала чат-бот ChatGPT, из-за ее роли в массовой стрельбе в феврале в одной из школ региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал газеты Financial Times.



В результате стрельбы, устроенной 10 февраля 18-летней женщиной-трансгендером Джесси Ван Рутселар в городе Тамблер-Ридж, погибли девять человек.



Согласно иску, OpenAI и ее генеральный директор Сэм Альтман не помогли предотвратить одно из самых кровопролитных массовых убийств в истории Канады, не сообщив полиции об аккаунте преступника в ChatGPT, помеченном системой как подозрительный.



В судебном заявлении генеральный прокурор провинции и местный школьный совет обвинили OpenAI в халатности и пособничестве массовой стрельбе. Новый иск появился на фоне острых дискуссий в мире о безопасности искусственного интеллекта. Ведущие представители технологической отрасли утверждают, что юридическая ответственность сыграет ключевую роль в сдерживании гонки лабораторий ИИ по созданию наиболее совершенных моделей.



Как сообщалось ранее, еще более чем за полугода до нападения - в июне 2025 года - автоматизированная система мониторинга OpenAI выявила аккаунт стрелка и направила его на проверку специалистам. Группа, проводившая проверку, пришла к выводу о наличии "реального и конкретного риска причинения вреда окружающим". Специалисты OpenAI рекомендовали передать информацию в полицию, однако руководство компании отклонило эту рекомендацию, решив вместо этого деактивировать аккаунт. После этого преступник "продолжил пользоваться ChatGPT через второй аккаунт" (согласно материалам дела).-0-