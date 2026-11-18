18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канада выделила дополнительно $31,5 млн на поставки оружия Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского правительства, сообщает ТАСС.



Из информации следует, что 45 млн канадских долларов (около $31,5 млн) будут выделены в рамках инициативы Чехии по поставке ВСУ боеприпасов. Кроме того, канадские власти передадут Киеву 1,6 млн патронов местного производства. 80 млн канадских долларов ($55,9 млн) будут выделены на закупку систем целеуказания MX-15D.



Таким образом, общая сумма средств, выделенных Канадой на поставки вооружений Украине с февраля 2022 года, превысила $5,9 млрд.-0-