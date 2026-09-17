17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канада подала заявку на вступление в Объединенный экспедиционный корпус (Joint Expeditionary Force, JEF). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию канадского премьер-министра Марка Карни.



Марк Карни провел переговоры с премьером Великобритании Энди Бернэмом в Ливерпуле. Стороны отметили расширение партнерства двух стран в сферах обороны и безопасности. В связи с этим премьер-министр Марк Карни объявил, что Канада официально подала заявку на присоединение к военной инициативе Северной Европы.



Премьеры также обсудили возможности военно-промышленного сотрудничества, которые открывает совместная британо-итальяно-японская программа по созданию малозаметного истребителя-бомбардировщика шестого поколения. Стороны подчеркнули важность укрепления экономического сотрудничества между странами и договорились расширять взаимодействие в сфере передовых технологий, в том числе в разработках в области искусственного интеллекта.



JEF объединяет 10 стран: Великобританию, Данию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Швецию и Эстонию. Страны-участницы периодически проводят совместные военные учения.-0-