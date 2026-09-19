19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Канады Марк Карни хочет согласовать основные контуры соглашения об ассоциированном членстве в Евросоюзе к концу 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британский журнал The Economist.
По его данным, Оттава и Брюссель в ближайшие месяцы намерены работать над "интеграцией финансовых услуг", укреплением сотрудничества в сфере энергетики и созданием программ для молодежи.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила начать работу над предоставлением Канаде статуса ассоциированного члена ЕС. Инициатива вызвала вопросы у ряда стран-участниц, поскольку такая форма членства не предусмотрена договорами ЕС.-0-
В мире
19 сентября 2026, 00:08
Канада планирует заключить соглашение с ЕС к концу 2026 года
Фото из архива Агентства Анадолу
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