Канада планирует увеличить экспорт нефти и дизельного топлива в США

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Канады рассчитывают наращивать поставки дизельного топлива в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского премьер-министра Марка Карни по итогам его телефонной беседы с американским президентом Дональдом Трампом, пишет ТАСС.
"Мы продолжим стремиться к максимальному наращиванию нашего экспорта нефти и дизельного топлива в США, который значительно превышает 1 млн баррелей дизельного топлива в сутки", - говорится в документе.
9 октября президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. Как заявил лидер РФ, Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. По словам вице-премьера России Александра Новака, РФ начинает снимать запрет на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков, готова поставить в октябре 300 тыс. т дизеля, в ноябре - 500 тыс. т, в декабре - 1 млн т, а в перспективе довести объем поставок до 3 млн т в месяц. Вашингтонская администрация выводит из-под санкций США поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года.-0-