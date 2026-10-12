Канада планирует увеличить экспорт нефти и дизельного топлива в США

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Канады рассчитывают наращивать поставки дизельного топлива в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского премьер-министра Марка Карни по итогам его телефонной беседы с американским президентом Дональдом Трампом, пишет ТАСС.





"Мы продолжим стремиться к максимальному наращиванию нашего экспорта нефти и дизельного топлива в США, который значительно превышает 1 млн баррелей дизельного топлива в сутки", - говорится в документе.



