Канада и Украина подписали декларацию о столетнем партнерстве

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канада и Украина подписали декларации о столетнем партнерстве и о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис Владимира Зеленского.



По данным, опубликованным на сайте офиса, премьер-министр Канады Марк Карни и Зеленский подписали документы 10 сентября в Калгари (провинция Альберта). Декларация о столетнем партнерстве предусматривает подписание соответствующего договора в дальнейшем. Вторая декларация предполагает, в частности, общие проекты и локализацию оборонного производства на территории Украины и Канады.



"Ранее сегодня Канада и Украина завершили согласование соглашения о поставке критически важных ракет-перехватчиков для ПВО через американский механизм Jumpstart", - сказал Карни.



По его словам, стоимость пакета оборудования составит $253,4 млн.



Карни также сообщил, что Оттава внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности Киева, в том числе в развитие энергетической инфраструктуры, включая хранилища. "В рамках этой программы Канада предоставит Украине более 430 млн канадских долларов (около $311 млн. - Прим. БЕЛТА) в виде гарантий по кредитам на закупку газа, и мы будем более тесно сотрудничать в области энергетики и горнодобывающей промышленности, чтобы обеспечить надежность цепочек поставок", - добавил премьер.-0-