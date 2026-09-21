Качиньский: у властей в Киеве была "странная концепция" втягивания Польши в конфликт с Россией 

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что власти в Киеве, возможно, изначально намеревались втянуть Польшу в войну с Россией или даже создать "единое государство". Об этом пишет издание Rzeczpospolita.



Заявление Качиньского прозвучало на прошедшем в выходные молодежном конгрессе в Августове, где он, среди прочего, говорил о польско-украинских отношениях. Политик сказал, что на начальном этапе конфликта Украина ожидала от Польши действий, на которые Варшава не могла согласиться.



"Часто возникали самые разные вопросы, связанные с тем, стоит ли что-то делать или нет. Украинцы порой ожидали того, на что мы по разным причинам - хотя я не могу их обсуждать - не могли согласиться", - рассказал Качиньский. По его словам, у властей в Киеве была "странная концепция" втягивания Польши в конфликт с Россией. "Думаю, изначально у них была несколько странная идея втянуть нас в эту войну, даже на основании создания единого государства. Речь Зеленского в Сейме была именно в этом направлении", - заявил лидер партии "Право и справедливость".



"У Польши, даже будучи очень воинственной страной, практически не было реальных вооруженных сил. Она не могла вступить в войну. Другая сторона этого не заметила", - сказал он.



По его словам, членство Польши в НАТО также могло сыграть роль в расчетах Украины. "Кроме того, речь шла и о вступлении в НАТО. Вероятно, они считали, что такие цели достижимы, но я в этом не уверен", - добавил Качиньский.-0-