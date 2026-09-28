28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Украины прогнозирует, что на военные нужды в следующем году стране не хватит около $75 млрд. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев, пишет издание "Страна".
Как указал Ермоличев, Министерство обороны Украины оценивает, что военные расходы в 2027 году вырастут до $175 млрд по сравнению со $155 млрд в 2026 году. При этом в проекте госбюджета заложено только $100 млрд. По его словам, необходимо задействовать различные инструменты, в частности, сотрудничество с международными партнерами, чтобы исправить ситуацию.
Как напоминает издание, в 2026 году дефицит оборонного бюджета Украины составляет $27 млрд, и покрыть его пока не удалось. Экономисты делали прогнозы, что в госбюджете в четвертом квартале 2026 года, т.е. с октября, не будет денег. В августе Владимир Зеленский признавал, что нехватка средств стала большим вызовом.-0-
В мире
28 сентября 2026, 15:04
Кабмин Украины заявил о нехватке $75 млрд на военные нужды в 2027 году
Фото из архива ТАСС
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
"Двигаться вперед, не стоять на месте". Лукашенко обозначил главное требование для назначенных управленцев
Лукашенко объяснил назначение силовика замглавы Администрации Президента и предупредил возможные спекуляции
Пресс-конференция о проведении осенних сельхозярмарок в столице и Минской области состоится в БЕЛТА 29 сентября
С нами интереснее