К службе в Бундесвере не годен почти каждый третий доброволец





"Согласно внутренней статистике Министерства обороны, медицинские осмотры во втором квартале этого года показали, что более 31% кандидатов были признаны непригодными для военной службы", - отмечается в публикации.





При этом в первые месяцы текущего года доля добровольцев, которые не годны к военной службе, составляла около 25%.





В Германии в начале 2026 года вступил в силу закон о новой модели военной службы, который обязывает молодых людей проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает воинский учет. Совершеннолетние граждане мужского пола обязуются заполнить анкету, ответив в том числе на вопросы о своей физической подготовке. Для женщин заполнение таких анкет проводится добровольно.-0-

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти каждый третий доброволец, готовый служить в Бундесвере, не годен к военной службе по состоянию здоровья. Об этом со ссылкой на данные Минобороны ФРГ сообщило издание Der Spiegel.