1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Илияна Йотова стала первой женщиной, избранной на пост главы Болгарии по итогам выборов, пост вице-президента займет директор Болгарского телеграфного агентства Кирил Вылчев. Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, проведенного социологическими агентствами Alpha Research и "Мяра". Эти результаты второго тура выборов представлены в эфире Болгарского национального телевидения, сообщает ТАСС.
За Йотову проголосовали около 58% избирателей, за ее основного оппонента - бывшего премьер-министра технического правительства Андрея Гюрова, поддержанного оппозицией, - около 38,6%. Для победы во втором туре достаточно простого большинства голосов избирателей.
Параллельный подсчет ведется на основании данных копий протоколов, которые избирательные комиссии заполняют на основании подсчета голосов избирателей и направляют в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Эти копии протоколов и получают социологические агентства.
В ближайшие часы ожидаются первые официальные данные ЦИК, а также комментарии победившей стороны.
В январе Конституционный суд Болгарии рассмотрел и утвердил заявление Румена Радева об отставке с поста главы государства. В соответствии с конституцией вице-президент Илияна Йотова после этого была утверждена на посту президента республики.-0-
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01 ноября 2026, 23:41
Йотова побеждает на выборах президента Болгарии
Илияна Йотова. Фото AFP / Getty Images
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