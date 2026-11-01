Йотова побеждает на выборах президента Болгарии

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Илияна Йотова стала первой женщиной, избранной на пост главы Болгарии по итогам выборов, пост вице-президента займет директор Болгарского телеграфного агентства Кирил Вылчев. Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, проведенного социологическими агентствами Alpha Research и "Мяра". Эти результаты второго тура выборов представлены в эфире Болгарского национального телевидения, сообщает ТАСС.



За Йотову проголосовали около 58% избирателей, за ее основного оппонента - бывшего премьер-министра технического правительства Андрея Гюрова, поддержанного оппозицией, - около 38,6%. Для победы во втором туре достаточно простого большинства голосов избирателей.



Параллельный подсчет ведется на основании данных копий протоколов, которые избирательные комиссии заполняют на основании подсчета голосов избирателей и направляют в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Эти копии протоколов и получают социологические агентства.



В ближайшие часы ожидаются первые официальные данные ЦИК, а также комментарии победившей стороны.



В январе Конституционный суд Болгарии рассмотрел и утвердил заявление Румена Радева об отставке с поста главы государства. В соответствии с конституцией вице-президент Илияна Йотова после этого была утверждена на посту президента республики.-0-