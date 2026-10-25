Явка на внеочередных выборах в парламент Сербии превысила 50% - Informer





Как ранее сообщал ТАСС, участки для голосования открылись в 7.00 по местному времени (9.00 по минскому времени) и закроются в 20.00 (22.00 по минскому времени). Республиканская избирательная комиссия зарегистрировала 6 451 292 избирателя, которым предстоит выбрать 250 депутатов на четырехлетний срок.





Ожидается, что основными соперниками станут представители списка "Объединенная Сербия" правящей СПП во главе с подавшим 27 сентября в отставку с поста президента страны Александром Вучичем и объединение "Студенческий список", первым в числе кандидатов которого значится кардиолог из Нови-Сада Илия Срданович.-0-

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка на внеочередных выборах в Народную скупщину (однопалатный парламент) Сербии по состоянию на 15.00 по местному времени (17.00 по минскому времени) составила 51,9%. Об этом сообщает портал Informer со ссылкой на данные правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).