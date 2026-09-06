6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на выборах в ландтаг (парламент) земли Саксония-Анхальт достигла рекордного уровня. Об этом пишет газета Bild.
По информации издания, к 16.00 по местному времени явка избирателей достигла 65,3% - это самый высокий показатель на это время за всю историю наблюдений. Для сравнения: в 2021 году к этому часу проголосовали всего 41% избирателей, в 2016-м - 47,1%.
Уже к 14.00 по местному времени явка составила 54,4%, что более чем в два раза превышает показатели предыдущих выборов.
По всей стране открыто примерно 2130 избирательных участков. В общей сложности право голоса имеют около 1,7 млн человек.
Проходящие выборы вызывают большой интерес по всей стране. Согласно опросам, партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) явно опережала ХДС. В последнем исследовании перед выборами АдГ набрала 41%, ХДС - 23%. За ними следовали Левая партия (11,5%), СДПГ (8,5%) и "Зеленые" (6%). BSW и свободные демократы не преодолели 5-процентный барьер.
По всей Саксонии-Анхальт усилены меры безопасности. К работе привлечены сотрудники полиции из других фелеральных земель.-0-
В мире
06 сентября 2026, 18:53
Явка избирателей на выборах в Саксонии-Анхальт достигла рекордного уровня
Фото Pressefoto Ulmer/picture alliance
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