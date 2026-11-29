29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский телеканал NHK сообщил об утечке данных более 1,2 млн пользователей принадлежащего ему культурного центра - ресурса с онлайн-курсами и лекциями. Об этом сообщает ТАСС.



О несанкционированном доступе к сайту центра стало известно вечером 28 ноября. В результате инцидента в Сеть попали имена, адреса, номера телефонов и другая личная информация 1,21 млн человек, которые в последние пять лет лично, по телефону или онлайн подавали заявки на прохождение курсов.



Администрация ресурса заверила, что злоумышленникам не удалось получить номера банковских счетов и другие финансовые сведения пользователей, и напомнила о необходимости не передавать неизвестным личную информацию и не переходить по подозрительным ссылкам. Сайт центра остается недоступным до принятия мер по устранению угрозы и завершения всех необходимых проверок безопасности.



24 ноября о возможной утечке данных 11 млн своих клиентов заявила также японская корпорация Keio, которая занимается железнодорожным транспортом, недвижимостью и розничной торговлей.



В Японии в последние месяцы резко возросло число кибератак на различные компании и ведомства, зафиксирована утечка данных уже десятков миллионов пользователей. Местные эксперты связывают это со стремительным развитием искусственного интеллекта и его использованием вне правового поля.-0-