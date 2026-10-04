Япония вызвала посла США из-за подозрения в убийстве морпехом местной женщины

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги 4 октября вызвал посла США в Токио Джорджа Гласса для заявления ему протеста из-за убийства местной жительницы, в котором подозревают американского морпеха. Об этом говорится в сообщении МИД Японии, пишет ТАСС.



"Министр иностранных дел Тосимицу Мотэги выразил решительный протест, заявив, что произошедший крайне жестокий и чудовищный инцидент вызывает глубокое сожаление", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.



Также указано, что глава МИД Японии призвал американскую сторону "к полному содействию ведущемуся расследованию" и потребовал укрепления дисциплины среди дислоцированных в стране американских военнослужащих.



До этого о протесте американскому военному командованию из-за инцидента сообщил СМИ министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.



По информации японских СМИ, полиция южной японской префектуры Окинава арестовала 20-летнего морпеха США по подозрению в ограблении и убийстве местной жительницы. Военнослужащий приписан к авиабазе корпуса морской пехоты США Футэмма, дислоцированной на Окинаве. По данным полиции, тело 39-летней местной жительницы было обнаружено в номере одного из местных отелей. На записях с камер видеонаблюдения видно, как задержанный и убитая вместе заходили в номер, а через некоторое время он его покинул один. Уточняется, что у жертвы пропали личные вещи.



На допросе мужчина свою вину полностью отрицал.-0-