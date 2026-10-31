Япония намерена сделать производство оружия одной из главных движущих сил развития экономики





В частности, будет сформулирована новая базисная стратегия оборонного производства. Для ее реализации предполагается сформировать единую структуру, которая станет координировать усилия в сфере разработки и производства вооружений на основе концентрации бюджетных ассигнований и частных инвестиций. Она должна привлечь к этому не только уже существующие крупные корпорации военно-промышленного комплекса, но и новые венчурные компании и стартапы малых и средних размеров, университетских исследователей.





Единую структуру предполагается создать на основе объединения усилий Министерства обороны и Министерства экономики, торговли и промышленности. По данным агентства Kyodo, она должна заработать с 1 октября 2027 года. Токио, как сообщается, пытается сделать выводы из ситуации в США и странах Евросоюза, которые из-за низкого уровня инвестиций в военную индустрию в прежний период сейчас столкнулись с нехваткой производственных мощностей в ВПК. Правительство Японии намерено с учетом такого опыта заранее создавать потенциал для длительного ведения боевых действий на основе появившихся новых военных технологий, в первую очередь беспилотных.-0-

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии планирует превратить производство вооружений в одну из главных движущих сил развития экономики страны. Такая задача будет поставлена в базисных документах по проблемам безопасности, которые Токио намерен принять до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное общественное телевидение Японии.