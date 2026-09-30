Япония и США проведут масштабные военные учения с участием семи стран

С японской стороны к учениям привлекут около 45 тыс. солдат и офицеров, примерно 40 военных кораблей и 250 самолетов. Данные о численности и составе контингента США в оборонном ведомстве не приводятся.
В рамках маневров впервые представят новые японские мобильные ракеты наземного базирования "Тип-25" с дальностью действия около 1 тыс. км. Военнослужащие двух стран отработают вопросы взаимодействия при наведении и применении этих систем вооружения, при этом реальные пуски ракет осуществляться не будут.
Учения Keen Sword организуются раз в два года, чередуясь с американо-японскими командно-штабными тренировками Keen Edge.-0-