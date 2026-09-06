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Извержение вулкана Анак-Кракатау привело к временной приостановке работы аэропорта в Индонезии 

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
06 сентября 2026, 10:17

Извержение вулкана Анак-Кракатау привело к временной приостановке работы аэропорта в Индонезии 

Фото ЕРА
Фото ЕРА
Фото ЕРА
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серия извержений вулкана Анак-Кракатау привела к временной приостановке работы столичного аэропорта Сукарно-Хатта в Индонезии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, опубликованную в социальных сетях.

"В связи с повышенной вулканической активностью на Анак-Кракатау международный аэропорт Сукарно-Хатта временно приостановил авиасообщение", - говорится на странице аэропорта в Instagram.

В Сукарно-Хатта посоветовали пассажирам связаться с авиакомпаниями для получения актуальной информации о статусе рейсов.

Активизация вулкана Анак-Кракатау произошла в июле этого года, тогда же местные власти подняли уровень угрозы до третьего по четырехбалльной шкале.-0- 
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извержение вулкана Индонезия
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