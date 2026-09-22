22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулканическая зима после извержения супервулкана Йеллоустоун в США способна временно затормозить глобальное потепление. Об этом рассказала американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Кристина Даль, сообщает РИА Новости.
Согласно последним оценкам, вулканический объект может находиться ближе к фазе извержения, чем считалось ранее. В июле текущего года в районе кальдеры Йеллоустоунского супервулкана в штате Вайоминг было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3. Оно стало самым мощным с начала 2026 года, основному толчку предшествовали 11 более слабых сейсмических событий.
Даль пояснила, что вулканическая зима, вероятная после активности Йеллоустона, способна временно компенсировать антропогенное повышение температур.
В качестве примера специалист привела извержение вулкана Пинатубо в 1991 году. Это событие стало вторым по масштабу в XX веке и привело к снижению общемировой температуры примерно на 0,6 градуса.
Извержение Пинатубо 35 лет назад спровоцировало временное охлаждение поверхности Земли. Это произошло из-за выброса в стратосферу около 20 млн т диоксида серы. В атмосфере это вещество превращается в серную кислоту, которая эффективно блокирует солнечное тепло. После извержения Пинатубо данный эффект сохранялся более года.
Эксперт подчеркнула, что антропогенный фактор остается доминирующим. По оценкам климатолога, повышение температуры планеты из-за деятельности людей составляет около 1,4 градуса.-0-
В мире
22 сентября 2026, 17:14
Извержение супервулкана Йеллоустоун может временно затормозить глобальное потепление
Фото Pexels
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