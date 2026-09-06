Израильские войска обстреляли провинцию Эль-Кунейтра на юге Сирии

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армия Израиля открыла огонь из артиллерийских орудий по демилитаризованной зоне на юге Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.



По его информации, падение снарядов зафиксировано в окрестностях населенного пункта Эр-Рафид в провинции Эль-Кунейтра. Сведений о пострадавших среди мирных жителей в результате обстрела не поступало.



Израильские силы нанесли также удары по высоте Батт-эль-Варда, расположенной на окраине города Бейт-Джан к юго-западу от Дамаска, где зафиксированы разрушения и есть раненые, их численность уточняется.-0-