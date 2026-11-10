Израильская компания предложила ФРГ использовать ИИ для защиты от БПЛА

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильская технологическая компания Airwayz предложила Германии использовать платформу на базе искусственного интеллекта (ИИ) для защиты критической инфраструктуры и правительственных объектов, включая Бундестаг, от растущей угрозы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.



По словам управляющего председателя компании Airwayz, эксперта по безопасности Ярона Розена, в 2026 году воздушное пространство на предельно малых высотах (от земли до 1000 м) стало "повседневной проблемой" для органов безопасности европейских стран из-за регуляторной сложности и высокой интенсивности полетов. Розен констатировал, что в настоящее время государственные структуры фактически утратили контроль над нижним сегментом воздушного пространства. "Федеральные и местные власти должны взять под контроль свое воздушное пространство, и это необходимо сделать прямо сейчас", - подчеркнул эксперт.



В качестве решения немецкой стороне предложена интеграционная платформа Overwatch, функционирующая на базе ИИ. Система объединяет гражданские и военные радары, а также различные типы датчиков в единую сеть, формируя сквозную картину оперативной обстановки на одном мониторе. На основе собранных данных ИИ в режиме реального времени моделирует сценарии и предлагает диспетчерам или военным оптимальные варианты контрмер.



Применительно к охране комплекса зданий Бундестага израильская компания готова разработать многоуровневый план безопасности, обеспечивающий 95%-ное покрытие и обнаружение малоразмерных целей на сверхмалых высотах (около 20 м), движущихся со скоростью до 200 км/ч.



Платформа Overwatch уже прошла интеграцию на государственных границах Израиля, а также привлекалась силами американской полиции для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры в Майами в ходе мероприятий чемпионата мира по футболу.-0-