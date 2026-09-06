Израиль сообщил о новой серии ударов по югу Ливана 

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские военные нанесли новую серию ударов по объектам шиитской организации "Хезболла" в Южном Ливане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию израильской армейской пресс-службы.



По ее данным, удары были спровоцированы запуском со стороны "Хезболлы" двух беспилотников в направлении израильских военных, находящихся в так называемой зоне безопасности на юге Ливана. Отмечается, что военнослужащие не получили ранений.-0-