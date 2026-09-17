Изменение климата стало одним из факторов разрушительного оползня в Непале - ученые

По мнению ученых, катастрофа стала результатом комплексного кризиса, связанного с долгосрочным потеплением, отступлением ледников, таянием вечной мерзлоты и геологической нестабильностью.
Исследователи отмечают, что июль и август 2026 года стали самыми теплыми за всю историю наблюдений в регионе - температура была примерно на 5 градусов выше нормы. Обильные снегопады в конце 2025 года также увеличили объем талой воды перед обрушением. Кроме того, землетрясение магнитудой 7,8, произошедшее в Непале в 2015 году, могло дополнительно ослабить горный склон, однако его точная роль остается неясной.
26 августа на севере Непала паводок, вызванный сходом лавины на границе с Китаем, мощным потоком горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу более 70 км, приведя к затоплению большой территории страны. По данным непальских властей, погибли 1403 человека, еще 6150 числятся пропавшими без вести. В Китае погибли 43 человека, еще 519 числятся пропавшими. Непал оценивает общий ущерб от наводнения в $4,78 млрд.-0-