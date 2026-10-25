Избирком Сербии сообщил о рекордной явке на выборах в парламент





Участки для голосования закрылись в 20.00 (22.00 по минскому времени). По данным избиркома, к 18.00 (20.00 по минскому времени) в Сербии проголосовали 64,89% от общего числа избирателей.





Как ранее сообщалось, основными соперниками станут представители списка "Объединенная Сербия" правящей Сербской прогрессивной партии во главе с подавшим 27 сентября в отставку с поста президента страны Александром Вучичем и объединение "Студенческий список", первым в числе кандидатов которого значится кардиолог из Нови-Сада Илия Срданович.-0-

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии сообщила о завершении работы избирательных участков на внеочередных парламентских выборах в Сербии, голосование прошло при рекордной явке, говорится на сайте избиркома.