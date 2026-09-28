Из-за сильных дождей и наводнений в индийском штате Уттар-Прадеш погиб 81 человек

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 81 человек погиб, еще 62 пострадали в результате сильных дождей, вызвавших наводнение и нанесших серьезный ущерб в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.



"Число погибших от непрекращающихся муссонных ливней в Уттар-Прадеше возросло до 81 за три дня. 27 сентября были зарегистрированы еще 25 смертей после информации о 56 жертвах 25 и 26 сентября", - цитирует газета Times of India слова комиссара по оказанию помощи в штате Уттар-Прадеш Хришикеша Бхаскара Яшода.



Согласно прогнозам метеорологов, 28 сентября во многих районах в восточных и западных округах штата Уттар-Прадеш продолжатся дожди, также ожидаются грозы.-0-