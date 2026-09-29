Из-за наводнений в Таиланде погибли 19 человек

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате наводнений в Таиланде погибли 19 человек, 23 пострадали. Об этом сообщает газета The Nation Thailand со ссылкой на Министерство здравоохранения.



В ведомстве отмечается, что большинство смертей произошло из-за утопления и поражения электрическим током.



Министр здравоохранения Паттана Промфат заявил о повреждении 49 медицинских учреждений, 22 из которых полностью закрылись. Он объявил о мерах реагирования в связи с мощными наводнениями, которые включают повышенную готовность больниц к приему пострадавших, доставку лекарств, помощь уязвимым жителям.



В результате стихии оказались затоплены населенные пункты, дороги и торговые центры. Наводнения еще сохраняются в 28 провинциях, включая Бангкок, в основном в центральной, северной, восточной и северо-восточной частях Таиланда. В общей сложности бедствия затронули 42 провинции и 1,8 млн человек.-0-