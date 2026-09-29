29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате наводнений в Таиланде погибли 19 человек, 23 пострадали. Об этом сообщает газета The Nation Thailand со ссылкой на Министерство здравоохранения.
В ведомстве отмечается, что большинство смертей произошло из-за утопления и поражения электрическим током.
Министр здравоохранения Паттана Промфат заявил о повреждении 49 медицинских учреждений, 22 из которых полностью закрылись. Он объявил о мерах реагирования в связи с мощными наводнениями, которые включают повышенную готовность больниц к приему пострадавших, доставку лекарств, помощь уязвимым жителям.
В результате стихии оказались затоплены населенные пункты, дороги и торговые центры. Наводнения еще сохраняются в 28 провинциях, включая Бангкок, в основном в центральной, северной, восточной и северо-восточной частях Таиланда. В общей сложности бедствия затронули 42 провинции и 1,8 млн человек.-0-
В мире
29 сентября 2026, 10:12
Из-за наводнений в Таиланде погибли 19 человек
Фото Синьхуа
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
БИСИ под руководством нового директора ориентирован на выполнение стратегических исследований - Перцов
Ежегодные занятия по мобилизационной готовности с участием местных органов власти стартовали в Беларуси
Пресс-конференция о проведении осенних сельхозярмарок в столице и Минской области состоится сегодня в БЕЛТА
С нами интереснее