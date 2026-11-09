9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Вероны запретили водителям оставлять двигатель автомобиля включенным более чем на минуту во время остановок. Это следует из распоряжения местных властей, сообщает РИА Новости.
"На всей территории муниципалитета с 1 октября 2026 года по 30 апреля 2027 года запрещается оставлять двигатель автомобиля включенным при остановке движения, если она длится более одной минуты, например, на светофорах или железнодорожных переездах", - говорится в распоряжении мэрии Вероны.
Отдельное правило предусмотрено для автобусов, в том числе маршрутных. Водители обязаны выключать двигатель при любой остановке независимо от ее продолжительности и наличия пассажиров в салоне. Запускать мотор можно непосредственно перед отправлением. Кроме того, власти Вероны обязали водителей выключать двигатели при посадке и высадке пассажиров.
Меры направлены на борьбу с загрязнением воздуха и сокращение вредных выбросов. Общенациональный Кодекс дорожного движения Италии уже запрещает оставлять на стоянке двигатель включенным для работы кондиционера или обогрева салона. За такое нарушение предусмотрен штраф от 223 до 444 евро.
Верона расположена в Паданской низменности - одной из наиболее проблемных территорий Европы с точки зрения экологии. Это объясняется географическими и климатическими особенностями, из-за которых загрязняющие вещества накапливаются в атмосфере. Согласно последнему рейтингу экологической ассоциации Legambiente, основанному на данных за 2025 год, Верона замыкает первую десятку самых загрязненных городов страны.
Согласно данным международной организации IQAir, Италия относится к числу наиболее загрязненных стран Евросоюза по уровню содержания мелкодисперсных частиц PM2.5, способных проникать глубоко в дыхательные пути.-0-
В мире
09 ноября 2026, 08:11
Из-за экологической ситуации власти Вероны запретили оставлять включенным двигатель машины более чем на минуту
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