Из Польши депортировали украинца, проникшего с ножом на территорию школы

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские пограничники депортировали гражданина Украины, проникшего на территорию школы с ножом. Об этом сообщил Центр юридических услуг Польши на своей странице в социальной сети Х.



"В Виташице 56-летний гражданин Украины с ножом вошел на территорию школы. Он вел себя неадекватно, не реагировал на замечания, не имел при себе документов. Ранее украинец задерживался за кражу алкоголя. Он был депортирован", - говорится в публикации.



Ранее сообщалось, что еще один гражданин Украины напал с ножом на людей на территории монастыря бенедиктинок в польском Ярославе, ранив пять человек. Президент Кароль Навроцкий, комментируя это нападение, заявил, что принципы и ценности поляков должны уважать все находящиеся на территории Польши иностранные граждане.-0-