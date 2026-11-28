28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Росток на севере Германии в этом году впервые не стали устанавливать большую живую елку на главной площадке городского рождественского рынка. Вместо нее на исторические городские ворота Крепелинер-Тор проецируют изображение дерева высотой почти 30 м. Организаторы объясняют решение ростом расходов на установку и обслуживание ели. Об этом пишет Bild.



По словам представителя муниципальной компании GroЯmarkt Rostock, в последние годы затраты на большую новогоднюю ель превышали 20 тыс. евро. Само дерево нередко доставалось бесплатно, но нужно было еще организовать перевозку ели высотой около 20 м, установить ее с помощью крана, получить разрешения и обеспечить безопасность. Согласно правилам, при сильном ветре на площадке, где установлена ель, должен дежурить охранник.



Решение вызвало резкую критику местных жителей. Некоторые горожане назвали световую проекцию неудачной заменой традиционному дереву. Организаторы временно отключали комментарии на странице рынка в социальных сетях из-за потока гневных сообщений. Предложения бесплатно предоставить ель и помочь с ее перевозкой тоже поступали, однако для установки все равно требовались дополнительные разрешения, подготовка и обеспечение безопасности.



Мэр Ростока Ева-Мария Крегер признала, что эксперимент с проекцией не удался.-0-