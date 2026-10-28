28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заморозила передачу Украине 13-го пакета военной помощи, ожидая промежуточных выборов в США. Об этом сообщает Il Giornale d'Italia.
По данным издания, последняя поставка итальянской военной помощи Украине состоялась около 10 месяцев назад. Новый пакет, как утверждается, уже подготовлен, однако сроки его отправки не определены.
Изначально решение о новом пакете ожидали в июле, затем в сентябре, впоследствии его отложили до съезда партии "Лига", а теперь ориентиром стали промежуточные выборы в США 3 ноября.-0-
В мире
28 октября 2026, 09:26
Италия заморозила пакет военной помощи Украине в ожидании промежуточных выборов в США
Фото Unsplash
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