1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Италия продлила еще на 15 дней контроль на воздушных и морских границах с Испанией в связи с ситуацией в испанском эксклаве Сеута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Италии.
"Контроль на границах с Испанией остается в силе. Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози принял решение продлить еще на 15 дней проверки на воздушных и морских границах после консультации с комитетом по анализу миграции и безопасности границ, который провел заседание сегодня утром", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что основанием для решения стала текущая ситуация в Сеуте, в частности, сохранение ранее выявленных проблем.
"Цель состоит в усилении защиты европейских границ, в том числе для обеспечения национальной безопасности, а также в предотвращении и противодействии возможным террористическим угрозам", - указало МВД. О решении итальянские власти уведомили Еврокомиссию и министров внутренних дел других государств - членов ЕС.
Италия приостановила Шенгенское соглашение с Испанией 1 августа, после того как в конце июля в Сеуту, расположенную в Северной Африке, из Марокко проникло около 72 тыс. мигрантов. Большинство из них были возвращены в Марокко.-0-
В мире
01 октября 2026, 00:28
Италия вновь продлила контроль на воздушных и морских границах с Испанией на 15 дней
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