15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Италия еще на 15 дней продлила контроль на воздушных и морских границах с Испанией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Италии.
"Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози принял решение продлить на 15 дней контроль на воздушных и морских границах с Испанией и уведомил об этом Еврокомиссию и коллег - министров стран Евросоюза", - говорится в сообщении МВД.
Решение принято после заседания комитета по анализу миграции и безопасности границ. В итальянском МВД отметили, что сохраняются высокие риски для внутренней безопасности.
Италия приостановила Шенгенское соглашение с Испанией 1 августа, после того как в конце июля Сеута, расположенная в Северной Африке и граничащая с Марокко, столкнулась с массовым проникновением мигрантов. МВД Испании сообщало, что около 72 тыс. мигрантов проникли в страну из Марокко. Большинство из них были возвращены в Марокко.
Приостановка свободного передвижения на границах двух стран продлевалась дважды.-0-
В мире
15 сентября 2026, 19:34
Италия продлила приостановку Шенгена с Испанией
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