Италия на грани хаоса: массовые протесты переросли в беспорядки

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии массовые демонстрации переросли в беспорядки по всей стране, полиция применяет слезоточивый газ и водометы. Об этом сообщает газета Il Fatto Quotidiano.



Ранее итальянские СМИ сообщали, что 30 октября в Риме и других городах страны прошли демонстрации против высокой стоимости жилья, низких пенсий и высоких затрат на военную промышленность.



Вечером акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. В Риме протестующие зажгли фальшфейеры на площади перед зданием Министерства инфраструктуры и транспорта, в Милане заблокировали кольцевую автодорогу. В Генуе был заблокирован вход в морской порт. В Неаполе после попытки нарушить работу порта протестующие на улице подожгли изображение премьер-министра Джорджи Мелони.



В вечерних акциях протеста принимают участие около 50 тыс. человек в Турине, примерно 20 тыс. в Неаполе и 10 тыс. в Милане.-0-