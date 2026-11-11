Италия из-за нехватки оружия может приостановить поставки Украине - АNSA

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Италия в скором времени может приостановить поставки оружия Украине из-за его нехватки, сообщает агентство ANSA.



"Вполне возможно, что Италия вскоре, если не сразу, фактически приостановит поставки, как это уже сделала Германия с ракетами Patriot", - передает агентство. По его информации, причины этого объясняются необходимостью защиты национальной безопасности и поддержания резервов.



Агентство констатирует, что список положений итальянского пакета помощи Киеву, касающихся противовоздушной обороны, становится все более скудным.



Министр обороны Италии Гвидо Крозетто признал, что Рим не может удовлетворить некоторые запросы Киева, особенно касающиеся систем ПВО. Неслучайно интенсивность пакетов военной помощи со временем снизилась.-0-