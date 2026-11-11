11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Италия в скором времени может приостановить поставки оружия Украине из-за его нехватки, сообщает агентство ANSA.
"Вполне возможно, что Италия вскоре, если не сразу, фактически приостановит поставки, как это уже сделала Германия с ракетами Patriot", - передает агентство. По его информации, причины этого объясняются необходимостью защиты национальной безопасности и поддержания резервов.
Агентство констатирует, что список положений итальянского пакета помощи Киеву, касающихся противовоздушной обороны, становится все более скудным.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто признал, что Рим не может удовлетворить некоторые запросы Киева, особенно касающиеся систем ПВО. Неслучайно интенсивность пакетов военной помощи со временем снизилась.-0-
В мире
Италия из-за нехватки оружия может приостановить поставки Украине - АNSA
11 ноября 2026, 12:34
Италия из-за нехватки оружия может приостановить поставки Украине - АNSA
Фото Рixabay
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
"Даже небольшая инициатива может изменить чью-то жизнь". Как волонтерство становится новым молодежным трендом
Петкевич обсудила с постпредом России при СНГ взаимодействие в экономике и гуманитарное сотрудничество
Каб дзеці і ўнукі не забыліся, што яны - беларусы. Міністр інфармацыі сустрэўся з беларускімі пісьменнікамі
С нами интереснее