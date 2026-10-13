IT-сбой в крупнейшей торговой сети Нидерландов парализовал поставки и вызвал дефицит товаров

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технический сбой в IT-системах ретейлера Ahold Delhaize в Нидерландах нарушил цепочки поставок и парализовал работу распределительных центров. В результате в супермаркетах по всей стране возник дефицит некоторых товаров, пишет газета De Telegraaf.



Утром 13 октября пустые полки наблюдались, в частности, в магазинах сети в Утрехте и Амстердаме. Перебои затронули прежде всего отделы овощей, фруктов и других свежих продуктов. На холодильниках и на окнах магазинов висят записки с извинениями от супермаркета. Указывается, что ценники на полках также могут неверными. "Из-за сбоя в работе некоторые ценники на полках по-прежнему показывают акционные цены прошлой недели", - сообщили в компании.



Проблемы с IT-системами Albert Heijn и других сетей концерна пока не устранены. Представитель Ahold Delhaize сообщил, что компания активно работает над устранением сбоя, отказавшись от дальнейших комментариев.



Компания Albert Heijn ранее предупреждала о риске пустых полок магазинов из-за вынужденной остановки работы различных распределительных центров. "Мы ожидаем, что в ближайшие дни наличие товаров может варьироваться в зависимости от магазина и категории товаров", - отметили в компании.



Ранее, 12 октября, газета NRC писала, что сбой в информационных системах нидерландского подразделения концерна Ahold Delhaize привел к прекращению работы сайтов, приложений и служб поддержки клиентов супермаркетов королевства Albert Heijn, а также магазинов косметики Etos и алкомаркетов Gall & Gall. Также сообщалось, что работа нескольких распределительных центров, откуда продукты доставляются в магазины, прекращена.-0-