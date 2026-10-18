18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве из-за неизвестного дрона в воздух поднимали истребители НАТО. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение начальника национального центра по борьбе с кризисами Вилмантаса Виткаускаса в эфире национального радио LRT.
Виткаускас сообщил, что в Каунасском, Паневежском и Шауляйском уездах была объявлена воздушная тревога, а населению рекомендовали найти убежище. Вилмантас Виткаускас отметил, что в воздух подняли базировавшиеся на литовской авиабазе Зокняй истребители НАТО. "Они зафиксировали объект на своих радарах", - сказал он. По тревоге был также закрыт Каунасский международный аэропорт.
Примерно через час после сообщения воздушную тревогу отменили. По данным литовских инстанций беспилотник двигался в сторону Латвии.-0-
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18 октября 2026, 11:00
Истребители НАТО поднимали по тревоге в Литве из-за неизвестного беспилотника
Фото Global Look Press
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