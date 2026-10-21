21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребитель Mirage-2000D ВВС Франции разбился во время тренировочного полета в департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке страны, сообщает телеканал BFMTV.
Пилот самолета погиб. Ведутся поиски второго члена экипажа.
Обломки истребителя были обнаружены беспилотником. На место инцидента направлены значительные силы полиции и пожарной охраны. Начато судебное расследование для установления причин аварии.-0-
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21 октября 2026, 09:52
Истребитель ВВС Франции потерпел крушение на северо-востоке страны
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