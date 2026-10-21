Истребитель ВВС Франции потерпел крушение на северо-востоке страны

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребитель Mirage-2000D ВВС Франции разбился во время тренировочного полета в департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке страны, сообщает телеканал BFMTV.



Пилот самолета погиб. Ведутся поиски второго члена экипажа.



Обломки истребителя были обнаружены беспилотником. На место инцидента направлены значительные силы полиции и пожарной охраны. Начато судебное расследование для установления причин аварии.-0-