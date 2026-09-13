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Истребитель НАТО после визуальной проверки установил причину закрытия аэропорта в Вильнюсе 

Опубликовано:

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В мире
13 сентября 2026, 16:58

Истребитель НАТО после визуальной проверки установил причину закрытия аэропорта в Вильнюсе 

Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва подняла истребитель НАТО в воздух и закрыла аэропорт Вильнюса, приняв стаю птиц за БПЛА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, цитирующее Национальный центр по управлению кризисами.

Как сообщалось ранее, сегодня международный аэропорт Вильнюса временно не принимал и не отправлял рейсы из-за фиксации в небе полетов неустановленных беспилотников.

По данным агентства, из-за тревоги работа аэропорта Вильнюса остановилась на 38 минут. Предупреждение об угрозе было снято после того, как истребитель провел "визуальную идентификацию" пространства.

"На радарах птицы и дроны оставляют, на первый взгляд, одинаковые следы", - указали в Национальном центре по управлению кризисами.-0- 
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